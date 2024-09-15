Ученые выяснили, на какой срок нужно отложить операцию при COVID-19

Отсрочка операций после положительного теста на COVID-19 более чем на две недели не приносит существенной пользы пациентам. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Surgery.

В первые дни пандемии Американское общество анестезиологов рекомендовало откладывать несрочные операции на срок до семи недель после заражения SARS-CoV-2. Это было связано с повышенным риском послеоперационных осложнений (тромбообразования и необходимости искусственной вентиляции легких) из-за COVID-19. С тех пор вирус сильно изменился, однако больницы продолжают откладывать операции при заражении пациента коронавирусом.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 80 тысяч операций, которые провели в период с апреля 2020 года по сентябрь 2022 года. Наиболее распространенными операциями были удаление грыжи и замена коленного сустава. 16 пациентов получили положительный тест на COVID-19 перед операцией.

При операции в первые две недели после получения положительного теста на COVID-19 был повышен риск осложнений: тромбообразования, нарушений работы сердца, инфекций. Поэтому плановую операцию действительно лучше отложить на пару недель при заражении COVID-19. Однако ждать дольше не имеет смысла: это не снижало риск осложнений или летального исхода.

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