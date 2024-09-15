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Земля на время получит новую мини-луну, выяснили ученые

RNAAS: небольшой астероид задержится на орбите Земли в течение 53 дней

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Dr. Billy Quarles

Испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили астероид 2024 PT 5, который станет временным спутником Земли в сентябре-ноябре 2024 года. Исследование опубликовано в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS).

Предыдущие наблюдения показали, что многие астероиды попадают на эллиптические траектории вокруг нашей планеты и остаются на них в течение некоторого времени.

В этой новой работе астрономы изучили небольшой объект, открытый в августе этого года как потенциально опасный для Земли. Согласно расчетам, астероид не угрожает планете. Но он подойдет достаточно близко, что быть захваченным земной гравитацией.

Согласно выводам ученых, 2024 PT 5 совершит полный оборот вокруг Земли за 53 дня, начав движение в конце сентября и покинув околоземное пространство в середине ноября.

Исследователи также смогли оценить его происхождение, обнаружив, что космический камень, вероятно, прилетел из пояса астероидов Арджуна. Астрономы уточнили, что 2024 PT 5, по всей видимости, не является куском космического мусора и имеет естественное происхождение.

Ранее ученые выяснили, что у Земли в прошлом могло быть множество мини-лун.

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