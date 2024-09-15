Найдено новое последствие гипертонии

При гипертонии происходит не только повышение артериального давления, но и нарушаются его естественные суточные колебания. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology (AJP).

Артериальное давление ночью обычно снижается на 10-20% относительно дневного уровня. Если этого не происходит, значительно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения органов.

Чтобы выяснить, как возникает это состояние, ученые использовали специальный имплант для непрерывного мониторинга давления у самцов и самок мышей. Также они собрали образцы кровеносных сосудов животных в разное время суток, чтобы оценить активность их генов.

Оказалось, что высокое кровяное давление нарушает суточные ритмы рецепторов эстрогена — молекул, на работу которых влияет связывание с эстрогеном. Также ученые выяснили, что гипертония меняет активность генов, которые отвечают за суточные циклы эстрогеновых рецепторов. Полученные данные были схожи у самцов и самок.

«Понимая эти изменения, мы можем создать лучшие методы лечения, которые работают в разное время дня», — отметили ученые.

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