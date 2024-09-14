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Врач развеяла миф о заболеваниях сердца

Кардиолог Серова: не всегда при болезнях сердца возникает боль в груди

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Болезни сердца могут не проявляться вплоть до поздних стадий, поэтому важно проходить врачебные осмотры, а не ждать появления боли в груди. Об этом aif.ru рассказала врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ№ 1 им. Н. И. Пирогова Мария Серова.

Существует заблуждение, что заболевания сердца в первую очередь проявляются болью в груди, рассказала врач. На самом деле при болезнях сердца может болеть спина или сосать под ложечкой. Нередко человека ничего не беспокоит кроме одышки или утомляемости. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию.

Для профилактики возникновения или прогрессирования болезней сердца важно вести здоровый образ жизни. Однако если болезнь уже есть, нужно обязательно принимать назначенные врачом лекарства. Часто они необходимы пожизненно, однако в некоторых случаях заболевания возможно полностью излечить. Например, при фибрилляции предсердий иногда можно удалить участки сердца, которые вызывают нарушение ритма его работы.

Ранее врач рассказала об атипичных признаках инфаркта.

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