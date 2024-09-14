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Врач рассказал, сколько должен длиться дневной сон

Невролог Панков: днем не стоит спать дольше получаса

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Короткий сон помогает быстро восстановить силы, однако важно спать не более 30 минут и не позднее, чем за восемь часов до ночного сна. Об этом RT рассказал врач-невролог Максим Панков.

«После короткого сна уходит напряжение, улучшаются память, сообразительность и другие умственные функции. Некоторые исследования говорят о том, что повышается и физическая работоспособность, что может быть важно, например, для спортсменов или для тех, кто работает в ночное время», — рассказал врач.

Спать лучше в темном тихом помещении не дольше 20-30 минут. При более длительном сне мозг может перейти в фазу глубокого сна. Проснуться из нее сложнее, возможны сонливость и чувство разбитости. Также важно, чтобы до ночного сна оставалось не менее 8 часов.

Однако для людей, которые работают посменно или вахтовым методом сон длительностью около 1,5 часа может быть полезен. Врач объяснил, что есть два пиковых периода сонливости: первый приходится на ночь, а второй — на полдень. Если нет сна во время ночного пика, отдых во время полуденного поможет смягчить усталость, объяснил Панков.

Ранее врач рассказал, можно ли засыпать с включенным телевизором.

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