Врач рассказала, как избежать инфаркта

Для профилактики инфаркта нужно регулярно проверять артериальное давление, больше двигаться, следить за уровнем холестерина в крови и поддерживать нормальный вес. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

«У всех дома должен быть тонометр. Если появились такие симптомы, как впервые появившиеся головные боли или их учащение, необычный характер головных болей, мелькание мушек перед глаза, не игнорируйте их! Немедленно обращайтесь к врачу для обследования и подбора терапии. Если терапия уже назначена, регулярно принимайте все препараты, не отменяйте их и не корректируйте самостоятельно дозировки лекарственных средств», — объяснила Леонтьева.

Также нужно следить за уровнями глюкозы и холестерина в крови, принимать препараты для их снижения, назначенные врачом. Важно ежегодно проверять здоровье, подчеркнула Леонтьева.

Доказано, что регулярная умеренная физическая активность снижает риск сосудистых катастроф. Если планируются тренировки, лучше провериться у врача перед их началом. Вместе с правильным питанием они помогут избавиться от лишнего веса, что обязательно нужно сделать для профилактики инфаркта. Врач рекомендовала отказаться от алкоголя, курения, переедания и ограничить жирную пищу, полуфабрикаты, колбасы, глазированные напитки.

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