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Ученые выяснили, почему женщины избегают проверки на рак груди

Health: ложноположительные маммографии отпугивают женщин от скрининга рака

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Freepik

Маммография используется для выявления опухолей груди. Ложноположительные результаты проверки на рак вызывают беспокойство и могут привести к потере времени и денег женщины, а также к ненужной биопсии. Новое исследование выявило новую опасность: ложноположительные результаты маммографии отпугивают женщин от повторных проверок на рак. Об этом сообщает портал Health.

В общей сложности участницы исследования прошли более 3,5 миллиона скрининговых процедур маммографии в возрасте от 40 до 73 лет. Повторно процедуру прошли 77% женщин, получивших отрицательный результат в первый раз, и лишь 61% тех, кто получил ложноположительный результат. Если ложноположительный результат был получен дважды, только 56% вернулись для повторной маммографии.

Ложноположительные результаты проверки на рак могут быть связаны с наличием кист или других доброкачественных образований, а также с индивидуальными особенностями. Доброкачественные заболевания груди связаны с небольшим повышением риска развития рака. Поэтому тем, кто получает ложноположительные результаты важно повторять процедуру каждые один-два года.

Ранее доброкачественные заболевания груди связали с удвоением риска рака молочной железы.

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