Ученые нашли у женщин врожденную уязвимость к серьезному психическому расстройству

Международная группа ученых из Швеции и США обнаружила, что женщины имеют повышенный генетический риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Исследование опубликовано в научном издании в American Journal of Psychiatry (AJP).

Посттравматическое стрессовое расстройство — серьезное нарушение психики, возникающее у переживших травмирующие события. Люди с ПТСР часто страдают от навязчивых воспоминаний о происшествии, кошмаров, тревоге и притупление эмоций.

Предыдущие исследования указывали на возможную связь ПТСР с генетическими факторами. Но было неясно, как эти факторы проявляются у мужчин и женщин.

В новом исследовании команда использовала большую выборку, включавшую 16 тыс. пар близнецов и более 376 тыс. пар братьев и сестер из шведских национальных реестров здравоохранения. Размеры массива данных позволили специалистам изучить как генетические, так и экологические (обусловленные средой) компоненты ПТСР.

Ученые воспользовались статистическими моделями для выделения генетических факторов ПТСР, сравнив наборы данных как близнецов, так и братьев и сестер. Это позволило оценить наследуемость расстройства.

Результаты показали, что ПТСР является умеренно наследуемым, при этом генетические факторы составляют приблизительно 35% риска у женщин и 29% у мужчин. Это означает, что генетическую восприимчивость к ПТСР от родителей получают оба пола, но у женщин генетический вклад сильнее.

Кроме того, специалисты узнали, что уникальный экологический опыт — например, индивидуальные жизненные события или конкретные травмирующие воздействия — играет значительную роль в развитии ПТСР. Эти экологические факторы объясняют распределения риска развития ПТСР как для мужчин, так и для женщин.

Ранее ученые выяснили, как часто люди с психическими расстройствами испытывают проблемы в сексуальной сфере.