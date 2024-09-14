Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли у женщин врожденную уязвимость к серьезному психическому расстройству

AJP: женщины имеют повышенный генетический риск развития ПТСР

close
Depositphotos

Международная группа ученых из Швеции и США обнаружила, что женщины имеют повышенный генетический риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Исследование опубликовано в научном издании в American Journal of Psychiatry (AJP).

Посттравматическое стрессовое расстройство — серьезное нарушение психики, возникающее у переживших травмирующие события. Люди с ПТСР часто страдают от навязчивых воспоминаний о происшествии, кошмаров, тревоге и притупление эмоций.

Предыдущие исследования указывали на возможную связь ПТСР с генетическими факторами. Но было неясно, как эти факторы проявляются у мужчин и женщин.

В новом исследовании команда использовала большую выборку, включавшую 16 тыс. пар близнецов и более 376 тыс. пар братьев и сестер из шведских национальных реестров здравоохранения. Размеры массива данных позволили специалистам изучить как генетические, так и экологические (обусловленные средой) компоненты ПТСР.

Ученые воспользовались статистическими моделями для выделения генетических факторов ПТСР, сравнив наборы данных как близнецов, так и братьев и сестер. Это позволило оценить наследуемость расстройства.

Результаты показали, что ПТСР является умеренно наследуемым, при этом генетические факторы составляют приблизительно 35% риска у женщин и 29% у мужчин. Это означает, что генетическую восприимчивость к ПТСР от родителей получают оба пола, но у женщин генетический вклад сильнее.

Кроме того, специалисты узнали, что уникальный экологический опыт — например, индивидуальные жизненные события или конкретные травмирующие воздействия — играет значительную роль в развитии ПТСР. Эти экологические факторы объясняют распределения риска развития ПТСР как для мужчин, так и для женщин.

Ранее ученые выяснили, как часто люди с психическими расстройствами испытывают проблемы в сексуальной сфере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами