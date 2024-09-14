Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые создали одномерный газ из чистого света

NatPhys: получен первый в своем роде фотонный газ для изучения квантовой оптики

close

Немецкие физики из Боннского университета впервые создали новое состояние материи, называемое фотонным газом. Вещество состоит из чистого света. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

Чтобы получить экзотическую субстанцию, ученые выпускали лазерные лучи в отражающий контейнер, заполненный красителем. Столкновение с его молекулами заставило фотоны в луче охлаждаться и превращаться в сущность, известную как конденсат Бозе-Эйнштейна.

Существование в форме конденсата приводит к тому, что положение частиц в газе становится крайне неопределенным. В результате места, которые каждая частица могла бы занимать, становятся больше по площади, чем пространства между самими частицами. Таким образом, вместо дискретных (отдельных) объектов перекрывающиеся фотоны в газе действуют так, как будто они являются одной гигантской одномерной частицей.

Нанеся прозрачный полимер на отражающие стенки контейнера, исследователи смогли настроить способ отражения света таким образом, чтобы он эффективно конденсировался в одном измерении.

По словам исследователей, изучение различий фотонного газа в разных измерениях может помочь исследователям обнаружить еще не открытые квантовые оптические эффекты.

Ранее физикам удалось создать квантовый кристалл из электронов спустя 90 лет поисков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами