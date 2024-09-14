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Ученые установили событие, запустившее крупнейшее вымирание в истории Земли

Science: явление Эль-Ниньо могло уничтожить 90% жизни на Земле 250 млн лет назад

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NASA

Британские ученые из Бристольского университета определили возможную причину крупнейшего вымирания видов в истории нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Речь идет о пермском вымирании, которое случилось примерно 251 млн лет назад. Катастрофа была связана с извержением гигантских вулканических разломов (траппы) на территории современной Сибири, что привело к резкому повышению уровня углекислого газа в атмосфере и изменению климата, из-за чего на планете исчезло до 90% населявших ее видов флоры и фауны.

В новом исследовании команда решила выяснить, как именно извержения вулканов и последующее потепление вызвали опустошение небывалых масштабов.
Как показали данные анализа ископаемых, пермскому вымиранию предшествовал перепад температур в водах Панталасса — древнего океана, который был предшественником Тихого океана.

При этом температурный градиент слабел по мере потепления к концу пермского периода, создавая более высокие температуры на востоке. Аналогичным образом сегодня температуры меняются при климатическом феномене Эль-Ниньо, вызывающим временное потепление тихоокеанских вод.

Ученые пришли к выводу, что пермское вымирание было вызвано экстремально мощной версией феномена Эль-Ниньо.

Исследователи добавили, что такой сценарий вряд ли может повториться сегодня по вине людей. Сибирские траппы выбросили около 2500 частей углекислого газа на миллион, тогда как все человечество сегодня выделяет 419 частей на миллион. Однако антропогенный фактор продолжает оказывать сильное давление на глобальный климат.

Ранее ученые выяснили, откуда прилетел уничтоживший динозавров астероид.

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