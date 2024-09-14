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Ученые создали «заряженные» иммунные клетки для борьбы с раком

Cell: «заряженные» иммунные Т-клетки эффективнее борются с раком

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Freepik.com

Ученые из Центра женского здоровья Бригама (США) в сотрудничестве с коллегами из Института иммунотерапии Лейбница в Германии разработали новый способ «зарядки» иммунных Т-клеток митохондриями. Такой метод обработки значительно повышает противораковую активность первых. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Т-клетки играют центральную роль в иммунном ответе, который направлен на распознавание и уничтожение инфицированных и раковых клеток. На них часто воздействуют в ходе иммунотерапии — искусственной стимуляции иммунной системы для борьбы с онкологическими заболеваниями. Ученые из США и Германии нашли способ защитить эти важные клетки от истощения и ускорить их деление. Для этого они «зарядили» их дополнительными митохондриями из мультипотентных стромальных клеток.

Митохондрии выступают энергетическими компонентами клеток растений и животных. Они окисляют органические соединения и используют освобождающуюся при их распаде энергию для обеспечения активности клеток.

В лабораторных условиях исследователи подселили к Т-клеткам стромальные (стволовые) клетки костного мозга, которые передавали первым митохондрии через нанотрубки. Заряженные таким способом Т-клетки показали значительно более высокий противоопухолевый ответ по сравнению с обычными. Кроме того, модифицированные Т-клетки быстро размножались и передавали дополнительные митохондрии дочерним клеткам, где они сохранялись в течение длительного времени. Это позволяло им выживать и противостоять истощению в микроокружении опухоли.

По словам ученых, этот новый метод поможет улучшить существующие программы иммунотерапии рака. Авторы предполагают, что в будущем можно будет использовать стромальные клетки собственного костного мозга пациента для зарядки Т-клеток перед адоптивным переносом.

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