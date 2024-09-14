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Названо неочевидное полезное свойство лекарств для снижения уровня холестерина

DailyMail: статины косвенно увеличивают продолжительность жизни

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Depositphotos

Статины не только снижают уровень холестерина, но и подавляют воспалительные процессы в организме. Также такие препараты препятствуют окислительному стрессу, лежащему в основе старения клеток. Об этом изданию DailyMail рассказал доктор Осман Шабир из Института здорового образа жизни при Университете Шеффилда.

Статины — это группа лекарственных препаратов, которые помогают корректировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов. Снижение выработки ЛПНП препятствует образованию холестериновых бляшек, нарушающих проходимость кровеносных сосудов и провоцирующих болезни сердца и сосудов.

По словам врача, исследования показали, что при приеме по назначению статины продлевают жизнь среднестатистического человека на срок от шести месяцев до года. Отчасти это связано с тем, что они снижают количество вредных жиров, циркулирующих в кровотоке. Согласно нескольким новым научным работам, статины также эффективно защищают от старческого слабоумия.

Ученые считают аторвастатин — один из видов статинов — особенно эффективным для продления жизни. Доктор Шабир объяснил, что такие препараты снижают уровень воспаления в организме и замедляют процесс, называемый окислительным стрессом. При окислительном стрессе клетки различных органов и тканей повреждаются особыми формами кислорода — свободными радикалами. Это приводит к старению организма и возникновению сбоев в его работе.

По мнению доктора Шабира, всем людям старше 50 лет может быть полезен прием статинов, независимо от того, повышен ли у них риск сердечных заболеваний. Однако, несмотря на потенциальную пользу, назначать такие препараты должен врач.

Ранее была создана таблетка для потери до 13% веса за три месяца.

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