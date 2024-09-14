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Врач рассказала, как отучиться переедать

Диетолог Дмитриева: голод в течение дня провоцирует переедание вечером

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Переедание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней ЖКТ. Чтобы избежать его, нужно есть чаще и научиться отличать голод от аппетита. Если это не помогло, важно обратиться к врачу, причем иногда требуется помощь психолога. Об этом «Ленте.Ру» рассказала врач-диетолог, эндокринолог клиники «Medical On Люберцы» Мария Дмитриева.

Голод — главное, чего нужно избегать. Если не есть весь день, высок риск переедания за ужином. Основных приемов пищи должно быть два-три в день. При необходимости может быть два-три перекуса. Важно отличать голод от аппетита, подчеркнула врач.

«Голод — это физиологическая потребность организма в питательных веществах. Повышение аппетита часто связано с неудовлетворенностью эмоций и чувств. Работа с психологом помогает выявить и проработать психологические причины переедания», — объяснила Дмитриева.

Во время еды лучше не сосредоточиться на ней, не отвлекаясь на телевизор или телефон. Есть нужно медленно: мозгу требуется в среднем 20 минут, чтобы осознать, что еды достаточно, Также не стоит доедать, если уже есть насыщение.

«Если вы понимаете, что переедание стало частью вашей жизни, и вы не в силах самостоятельно с ним справиться, не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам — эндокринологам, гастроэнтерологам, диетологам и психологам», — заключила врач.

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