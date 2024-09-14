В России вывели породу добрых пчел с длинным хоботком

Селекционеры ФГБНУ «Федерального научного центра пчеловодства» Минобрнауки России получили породный тип пчел «Приокский». Он отличается миролюбивостью по отношению к людям, а также длинным хоботком, который позволяет им собирать нектар с большого числа растений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

«В отличие от среднерусской пчелы, которая не склонна прощать невнимательность или неопытность пчеловода, приокская пчела достаточно миролюбива и продолжает спокойно работать на соте даже в момент его извлечения из гнезда. Это, наряду с прекрасными показателями продуктивности, не менее важная характеристика, потому что обеспечивает беспроблемное содержание этих пчел на территориях садовых хозяйств среди дачных участков», — рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник научного центра пчеловодства Любовь Савушкина.

Породный тип был получен на базе двух пород – среднерусской и серой горной кавказской. От первой приокская пчела унаследовала способность выдерживать длительный безоблетный период: она может находится в зимовнике до шести-семи месяцев. Длинный хоботок до 6,9 мм новая порода получила от серой горной кавказской пчелы, рекордсмена по размеру хоботка. Благодаря этому приокские пчелы могут собирать нектар с гораздо большего числа растений, чем среднерусские пчелы. Также новая порода относительно миролюбива.

На экспериментальной пасеке вблизи медоносных полей пчелиным семьям удавалось производить и до 90 кг меда, а средняя продуктивность составляет 40-70 кг. Также они устойчивы к заболеваниям, эффективно опыляют сельскохозяйственные культуры и лучше среднерусских ориентируются в пространстве.

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