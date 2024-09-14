Реабилитолог рассказал, как избавиться от боли в колене

Если боль в колене не связана с системным воспалением или артрозом, избавиться от нее поможет работа с мышцами, которые удерживают сустав в правильном положении. Об этом «Газете.Ru» рассказал реабилитолог студии «Анатомия» Евгений Бабыдов.

«При боли в колене важно пройти диагностику, так как без понимания причины боли невозможно лечение. Необходима консультация ортопеда, который может назначить золотой стандарт обследования — МРТ с мощностью не менее 1,5 Тл, а также проведет ортопедическую диагностику сустава. Затем нужно обратиться к реабилитологу или физиотерапевту, которые могут оценить подвижность и стабильность сустава, состояние связок, нарушения ходьбы», — рассказал Бабыдов.

Дискомфорт в колене могут вызывать разные причины. Например, возможно воспаление из-за многократно повторяющихся нагрузок (синдрома переиспользования) или системного заболевания (например, ревматоидного артрита). Также к боли приводят посттравматические изменения в мениске или связках, либо нарушения осанки.

«Работа с физиотерапевтом ведется по трем направлениям: коррекция осанки (ее нарушения могут повышать нагрузку на сустав), работа с подвижностью сустава, стабилизационные упражнения на нестабильных опорах (например, платформах Bosu). Для нормализации амплитуды движения сустава можно лечь на спину и сгибать и разгибать колено, скользя пяткой по поверхности пола. Движение нельзя делать через боль», — объяснил реабилитолог.

Физиотерапия позволяет улучшить координацию между разными мышцами, которые удерживают сустав в правильном положении. Если выраженного воспаления нет, для облегчения боли также могут быть использованы массаж и миофасциальный релиз.

Износ хрящевой ткани вызывает боль в суставе только при выраженном артрозе от третьей степени и выше. При этом у пациента обычно имеются остеофиты (наросты хрящевой ткани), сужена суставная щель и происходит постоянная травматизация тканей вокруг сустава. Легкий артроз практически никогда не проявляется и присутствует у большинства людей старше 20-ти лет, подчеркнул Бабыдов.

Ранее ученые выяснили, что 69% пациентов с остеоартритом заниматься полезным для них спортом мешает бессознательный страх движения.