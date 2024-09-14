Уролог-онколог рассказал, кому нужно проверить органы мочевыделительной системы

Вероятность мочекаменной болезни выше у людей, которые принимают высокие дозы витамина D, перенесли инфекцию мочеполовой системы или страдают от нарушений метаболизма. Им, а также некоторым другим группам риска следует обратиться к урологу. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог Республиканского онкологического диспансера в Саранске и Больницы им. С.В.Каткова Никита Степанов.

«Инфекция мочеполовой системы, прием высоких доз витамина D и метаболические нарушения (например, диабет) повышают риск развития мочекаменной болезни. Также ее вероятность выше, если камни в почках были у ближайших родственников: родителей, бабушек, дедушек. Кроме того, заболевание часто встречается у людей из регионов с жесткой водой», — объяснил Степанов.

Если человек подвергается действию хотя бы одного фактора риска, следует обратиться к урологу, чтобы провериться на наличие мочекаменной болезни. В противном случае можно столкнуться с внезапным приступом почечной колики.

«Симптомы почечной колики включают внезапную схваткообразную боль в поясничной области. Она может распространяться по всему животу, у мужчин – боль может отдавать в половой член и мошонку, у женщин – в половые губы и промежность. Интенсивность боли может быть разной, от невообразимых мучений до неприятного покалывания. Возможны неукротимая рвота, проблемы с артериальным давлением, вздутие живота, расстройства стула, трудности с мочеиспусканием, кровь в моче, появление температуры и озноба», — рассказал врач.

Боль при почечной колике многие пациенты сравнивают с ударом ножом. Ни изменение положения тела, ни обезболивающие не помогают. В некоторых случаях ситуация опасна для жизни. При этом вызывать колику может даже небольшой камень, попавший в мочеточник. Предотвратить мучительные симптомы может своевременное обращение к урологу, подчеркнул Степанов.

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