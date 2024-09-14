Ученые выяснили, в каких случаях витамин D может быть полезен сердцу

Прием витамина D может быть полезен для сердца и сосудов пожилых, пациентов с низким уровнем витамина и людей неевропейского происхождения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Engineering.

Ученые проанализировали 99 высококачественных исследования, в которых приняли участие в общей сложности 17 тысяч пациентов. Прием добавок витамина D в дозе около 3320 МЕ был связан с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Наибольшую пользу получили люди в возрасте 50 лет или старше, неевропейцы, люди с индексом массы тела ниже 30 кг/м2 и люди с дефицитом витамина D (концентрация в крови ниже 15,0 нг/мл).

В частности, у них были ниже артериальное давления и уровни общего холестерина, глюкозы, гликированного гемоглобина и инсулина.

Авторы подчеркнули, что при назначении витамина D важно учитывать вес, возраст, уровень витамина D и другие факторы, чтобы пациент получил максимальную пользу.

Авторы обзора призвали к изучению эффективности и безопасности длительного (три и более месяцев) приема витамина D и в более высоких дозах.

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