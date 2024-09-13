Ученые выяснили, что происходит в мозге собаки во время общения с человеком

Ученые из Китайской академии наук и Пекинского педагогического университета совместно с коллегами из Великобритании обнаружили, что мозговая активность собак и людей синхронизируется во время общения. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

В исследовании приняли участие 19 собак, которых объединили в пары с людьми. Животные сближались с добровольцами в течение пяти дней. Одновременная регистрация активности мозга проводилась с использованием неинвазивной беспроводной электроэнцефалографии (ЭЭГ). В областях лобной, теменной, височной и затылочной коры головного мозга испытуемых разместили специальные электроды.

Исследователи проанализировали паттерны мозговой активности у собак и людей в трех социальных ситуациях: когда они находились в разных помещениях без взаимодействий, в одном помещении с социальными взаимодействиями (взаимный взгляд и поглаживание) и в одном помещении без социальных взаимодействий.

В ходе исследования было выявлено, что при визуальном контакте человека и собаки происходит синхронизация их мозговой активности, особенно в лобной области, которая отвечает за внимание. При ласке собаки синхронизация наблюдалась в теменной области мозга, также связанной с вниманием и восприятием. Уровень синхронизации в лобных и теменных областях собак и людей во время общения возрастал, достигая максимального значения на седьмой день.

Также было обнаружено, что не каждая собака способна к такой координации. В ходе исследования ученые выявили, что у определенных собак с генетическими мутациями проявляются признаки, схожие с расстройством аутистического спектра у людей. Такие животные менее успешно взаимодействовали с людьми, теряли интерес и не могли поддерживать синхронизацию мозговой активности. Эти отклонения приводили к социальной изоляции — собаки становились менее отзывчивыми на ласку и зрительный контакт, что усложняло общение.

Устранить такие отклонения оказалось возможно с помощью однократного введения ЛСД — полусинтетического психоактивного вещества, относящегося к психоделикам и способного вызывать зависимость.

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