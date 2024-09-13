Зеленые насаждения улучшают концентрацию внимания у детей, выяснили ученые

Ученые обнаружили, что воздействие зеленых насаждений может быть косвенно связано с более низкой вероятностью диагностирования синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Psychology (JЕР).

СДВГ — это распространенное расстройство нейроразвития, поражающее 5–7% детей во всем мире. Это состояние характеризуется невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Дети с диагнозом СДВГ часто сталкиваются с трудностями трудности в социальной, образовательной и профессиональной среде. СДВГ также повышает риск развития других психических расстройств.

Чтобы выяснить, как зеленые насаждений могут влиять на динамику СДВГ, ученые провели исследование с участием 689 детей в возрасте 10–13 лет, проживающих на юге Польши. На первом этапе участники прошли ряд когнитивных и поведенческих тестов для оценки памяти, внимания и исполнительных функций. Родителей также попросили заполнить опросники о поведении их детей, окружающей среде и уровнях физической активности.

Исследователи использовали данные о земельном покрове за 2018 год для обнаружения зеленых насаждений вокруг домов испытуемых, уделяя особое внимание древесному покрову, траве или кустарникам в радиусе 500 метров. Ученые также собрали информацию о наличии сада на придомовой территории. Уровни озелененности участков сопоставили с выраженностью симптомов СДВГ.

Исследователи не обнаружили прямой связи между количеством зеленых насаждений и этим расстройством. Однако они выяснили, что дети в домах с озелененной территорией были более физически активны. Подвижность, в свою очередь, коррелировала с более низкой вероятностью диагностирования СДВГ. Ученые также подчеркнули, что травяной покров, в отличие от древесного, не оказал никакого влияния на уровень физической активности или нервную систему.

Ранее ученые выяснили, что розовый шум возвращает людям с СДВГ способность концентрироваться.