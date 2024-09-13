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Японские ученые открыли новый вид морских звезд

JNН: в Японии был найден новый вид ярко-красных морских звезд

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I. Kobayashi/scitechdaily

Ученые из Токийского университета открыли новый вид морских звезд — Paragonaster hoeimaruae. Он отличается ярко-красной верхней стороной и бежевым основанием. Подробнее о своем открытии исследователи рассказали в статье, опубликованной в Journal of Natural History (JNН).

В период с 2021 по 2023 год исследователи собирали образцы морских звезд, используя креветочные и крабовые ловушки, а также траловые сети. Первая морская звезда нового вида была поймана с рыболовного судна Hoei-maru, и в честь этого судна было дано название виду — Paragonaster hoeimaruae.

Этот вид отличается своей уникальной окраской — ярко-красной «лицевой» стороной и бежевым основанием. Морская звезда относится к семейству Pseudarchasteridae, ранее известному по четырем другим видам, обитающим в водах Японии.

Исследователи отметили, что морские звезды, подобно морским ежам и огурцам, относятся к иглокожим. Эти существа являются хищниками, использующими присоски на своих конечностях для вскрытия моллюсков и последующего их поедания.

Также было зафиксировано обнаружение крупной морской звезды Gephyreaster swifti, ранее обитавшей только у побережий США и Канады. Это открытие подтвердило, что разнообразие морских видов в водах Японии остается недооцененным.

Ранее открытие дыхания анусом у животных удостоилось Шнобелевской премии.

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