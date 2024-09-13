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Небо над Россией в ночь на 13 сентября озарило северное сияние

Северное сияние озарило небо над регионами РФ в ночь на 13 сентября

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vk.com/«Подслушано у Водителей | Курган»

В ночь на пятницу, 13 сентября, небо над многими регионами России озарило северное сияние. Фотографиями явления делятся в социальных сетях жители страны.

В этом году сияние оказалось особенно ярким, его можно было наблюдать не только в Мурманской области и на Кольском полуострове, но и в центральной России.

Накануне ученые Института прикладной геофизики зарегистрировали прогнозируемое повышение геомагнитной активности. Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла до уровня G2 «умеренно». По шкале мониторинга высший показатель G5 «экстремально сильно», а наименьший — G1 «слабо». По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), изменение геомагнитной обстановки началось в 6:00 по московскому времени. В это время скорость солнечного ветра выросла с 350 до примерно 450 км/с. Второй скачок до 530 км/с произошел приблизительно в 12:00.

Кадры Северного сияния — в подборке «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, что поможет легче перенести сильную магнитную бурю.

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