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Стало известно, как долго сохраняется эффект от здорового образа жизни

iScience: здоровый образ жизни в детстве закладывает фундамент здоровья на годы

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Ученые из Университета Восточной Финляндии (UEF) обнаружили, что правильное питание и физическая активность в детстве оказывают глубокое влияние на метаболизм и сердечно-сосудистое здоровье даже спустя годы после изменения образа жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

В исследовании приняли участие добровольцы, которые придерживались принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) в детском и подростковом возрасте. Ученые собрали у испытуемых образцы крови для лабораторного анализа. Исследователи сосредоточились на поиске изменений в молекулярных механизмах, лежащих в основе положительного влияния правильного питания и спорта на физическое благополучие.

Анализируя образцы крови, исследователи смогли выявить изменения в 80 метаболитах (промежуточных продуктах обмена веществ в живых клетках) у добровольцев, которые ранее вели ЗОЖ. Эти изменения были связаны со снижением риска развития кардиометаболических заболеваний (сахарного диабета, ожирения, инфаркта, атеросклероза), улучшением пищеварения и жирового обмена в организме, а также снижением уровня воспаления.

Ученые отметили, что некоторые из наиболее заметных изменений произошли в жирных амидах, молекулах, участвующих в контроле веса, пищевого поведения, индукции сна, боли, тревоги и регуляции работы артерий.

Исследователи подчеркнули, что 17 из 80 метаболитов оставались измененными даже спустя восемь лет после изменения образа жизни. Тем не менее, наиболее значительной польза для организма сохранялась в первые два года.

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