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Ученые: гигантский оползень сотрясал планету девять дней и привел к мегацунами

Science: оползень в Гренландии вызвал мегацунами и сейсмические сигналы по всему миру

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American Association for the Advancement of Science

Огромный оползень в Восточной Гренландии привел к мегацунами высотой около 200 метров и сейсмической активности, которая распространилась на всю планету. Эти события вызваны глобальным изменением климата, показало исследование в журнале Science.

В сентябре 2023 года ученые по всему миру зарегистрировали сейсмический сигнал, который длился девять дней подряд, не утихая. Его источник был неизвестен. В новом исследовании ученые из 41 института проанализировали сейсмические сигналы со всего мира, полевые наблюдения, спутниковые снимки и использовали суперкомпьютеры для моделирования событий.

Авторы работы выяснили, что оползень в фьорде на востоке Гренландии привел к мегацунами высотой 200 метров. Пострадавших не было, но оползень уничтожил инфраструктуру стоимостью 200 тысяч долларов на исследовательской станции острова Элла. Кроме того, фьорд и мегацунами произошли неподалеку от маршрута, которым обычно ходят круизные суда.

Главной причиной оползня стало таяние ледника, которое привело к дестабилизации камней и льда объемом более 25 миллионов кубических метров. Поскольку полярные области планеты ускоренно нагреваются, ученые ожидают, что подобных гигантских оползней станет больше.

Ранее ученые выяснили, что средство для мытья посуды может спасти морских выдр от утопления.

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