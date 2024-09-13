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Шнобелевская премия присуждена за открытие, что животные могут дышать через анальный вход

Открытие дыхания через анус получило Шнобелевскую премию

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Sinica Kover/Shutterstock/FOTODOM

Шнобелевская премия (Ig Nobel) присуждена команде, которая обнаружила, что млекопитающие могут дышать через анальное отверстие. Об этом говорится на официальном сайте.

Во время награждения организаторы указали, что это яркий пример того, как выдающиеся научные открытия могут происходить из самых неожиданных источников.

После серии испытаний на мышах, крысах и свиньях японские ученые обнаружили, что животные поглощают кислород, поступающий через прямую кишку. Результаты исследования легли в основу клинического испытания, призванного выяснить, может ли подобная процедура лечить дыхательную недостаточность.

Награды Ig Nobel вручаются за достижения, которые «сначала заставляют людей смеяться, а затем задуматься».

Лауреаты Шнобелевской премии получили свои награды на церемонии в Массачусетском технологическом институте 12 сентября. На мероприятии присутствовали настоящие лауреаты Нобелевской премии, которые вручали награды. Также были проведены лекции «24/7», в которых эксперты сначала объясняли свою тему за 24 секунды, затем за семь слов. В конце мероприятие закончилось масштабным метанием бумажных самолетиков.

Ранее Шнобелевскую премию получили исследования по оживлению мертвых пауков, волос в носу и смарт-унитазов.

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