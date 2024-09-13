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NASA и SpaceX перенесли запуск Crew Dragon с российским космонавтом

NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Горбуновым на сутки

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NASA

NASA и SpaceX перенесли запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

«NASA и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-9, который теперь состоится не ранее 25 сентября», — говорится в сообщении.

В NASA отметили, что перенос даты запуска ракеты позволит специалистам завершить подготовку к полету.

Изначально миссия Crew-9 планировалась на 24 сентября. В состав экипажа входят Горбунов и американский астронавт Ник Хейг, которые отправятся на МКС. Ожидается, что 20 сентября они прибудут на космодром на мысе Канаверал, после чего пройдут изоляцию.

11 сентября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия и NASA продолжат сотрудничество по программе МКС, в том числе в марте 2025 года запланирован перекрестный полет.

Ранее был побит рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей.

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