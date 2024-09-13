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Ученые выяснили, как пол влияет на развитие рака кожи

JID: у женщин меланома чаще возникает на коже рук и ног

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского исследовательского института Бергхофера установили, что меланома (один из видов рака кожи) у женщин чаще возникает на коже ног и рук, а у мужчин — на туловище, голове и шее. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID).

Исследовательская группа проанализировала медицинские данные о меланоме в Австралии, США и Шотландии. Эти три страны были выбраны потому, что исторически они отличались высокими (Австралия), умеренными (США) и низкими (Шотландия) показателями развития этого вида рака. В исследовании учитывались данные, накопленные в течение сорокалетнего периода наблюдения.

Ученые обнаружили, что практически во всех случаях частота развития ранней меланомы (до 45 лет) у женщин была выше, чем у мужчин. Однако у последних заболевание чаще диагностировали в пожилом возрасте (после 65 лет).

Также было установлено, что злокачественные образования у женщин чаще всего возникали на руках и ногах, а у мужчин — на туловище, голове и шее. Кроме того, на верхних конечностях у женщин частота развития меланомы в среднем и молодом возрасте была значительно выше, чем у мужчин. Среди пожилых людей обоих полов возникновение меланомы на руках, напротив, чаще встречалось у мужчин.

Ученые пока не могут понять, чем обусловлены такие результаты. Исследователи предположили, что этот тип рака кожи возникает на разных участках тела у мужчин и женщин из-за различий в характере пребывания на солнце. Достоверно известно, что загар выступает значимым фактором развития меланомы.

Ранее был обнаружен новый подтип рака легких у молодых некурящих.

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