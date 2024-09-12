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На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря класса G2

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Ученые Института прикладной геофизики зарегистрировали прогнозируемое повышение геомагнитной активности, сообщает ТАСС.

По их информации, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 «умеренно». По шкале мониторинга высший показатель G5 «экстремально сильно», а наименьший — G1 «слабо».

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), изменение геомагнитной обстановки началось в 6:00 мск. В это время скорость солнечного ветра выросла с 350 до примерно 450 км/с. Второй скачок до 530 км/с произошел приблизительно в 12:00 мск.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждал, что магнитная буря, которую ожидали во вторник вечером, накроет Землю в предстоящую пятницу — 13 сентября.

Несмотря на то, что облако плазмы, выброшенное с Солнца 7 сентября, прошло в нескольких градусах от планеты минувшей ночью, угрозы пока не сняты, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее врач рассказала, что поможет легче перенести сильную магнитную бурю.

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