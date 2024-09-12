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Врач рассказала, какую еду нельзя запивать чаем и кофе

Daily Mail: железо из мяса не усваивается, если запивать его чаем и кофе

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Depositphotos

Кофе и чай не рекомендуется употреблять вместе с красным мясом и зелеными листовыми овощами. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский фармацевт и диетолог Дебора Грейсон.

Врач объяснила, что химические вещества — полифенолы, содержащиеся в этих горячих напитках, препятствуют усвоению железа. Это минерал, который жизненно важен для транспортировки кислорода по организму. Именно кислород обеспечивает нормальную работу иммунной системы и помогает людям оставаться энергичными. Дефицит железа может привести к анемии. Это состояние обычно характеризуется частой усталостью, слабостью, сонливостью, выпадением волос и повторяющимися простудными заболеваниями.

Железом богато красное мясо (говядина, баранина, свинина), брокколи, шпинат, капуста, кольраби, руккола, мангольд и зеленый салат. Полифенолы, в свою очередь, содержатся в фруктах, овощах и специях, хотя и в гораздо меньшем количестве по сравнению с чаем и кофе.

Диетолог добавила, что растительные соединения под названием таннины и оксалаты, входящие в состав вина, также известны своим железоблокирующим действием. По этой причине Грейсон рекомендует избавиться от привычки сочетать стейк с вином.

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