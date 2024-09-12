проект

>

Россиянам рассказали, как избежать инсульта

Невролог Мозжухина: курение и лишний вес повышают риск инсульта

close
Shutterstock

Защититься от инсульта помогают поддержание здорового веса, отказ от курения и регулярная проверка здоровья. Об этом «Радио 1» рассказала врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина.

«Любой человек хотя бы 2 или 2,5 часа в день должен тратить на физическую активность. В питании должно быть больше овощей и фруктов. Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — рассказала Мозжухина.

Также нужно контролировать артериальное давление, уровни холестерина и сахар в крови. У людей с диабетом инсульты встречаются в 2,5 раза чаще, подчеркнула врач.

Первые симптомы инсульта включают перекос лица, расстройства речи, невозможность поднять руки и «косой» язык. Иногда появляются головокружение, тошнота и рвота. При этом нужно сразу вызвать «скорую» и доставить человека в сосудистый центр. Если помочь ему в первые четыре часа после инсульта, пациент может не только сохранить жизнь, но и не стать инвалидом.

Ранее врач рассказала о нетипичных признаках инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами