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Названа главная опасность недосыпания

The Conversation: вред от недосыпания нельзя быстро скомпенсировать

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Опасность недосыпания заключается в долгосрочных вредных последствиях для метаболического здоровья, которые нельзя быстро скомпенсировать дополнительным сном. Об этом изданию The Conversation рассказал Адам Тейлор, профессор биомедицинского факультета Ланкастерского университета.

Ученый отметил, что взрослым людям следует спать более семи часов в сутки на регулярной основе. Хроническая неспособность высыпаться связана с повышенным риском множества заболеваний, таких как депрессия, диабет, ожирение, сердечный приступ, гипертония и инсульт.

Тем не менее, основная опасность недосыпания для здоровья заключается не в существовании таких рисков, а в долгосрочном негативном воздействии. Время, необходимое для восстановления после недосыпания, варьируется от человека к человеку. Некоторым для восстановления достаточно крепкого сна в течение одной ночи. У других людей это может занять дни или недели.

Тейлор уточнил, что восстановительный сон часто не обращает вспять метаболические изменения, произошедшие в организме в период недосыпания. Это значит, что уровень сахара в крови может оставаться повышенным даже после того, как человек выспится. То же самое касается снижения чувствительности к инсулину, которое говорит о нарушении метаболизма глюкозы. Ученый добавил, что последствием недосыпа также может быть увеличение веса.

Ранее был назван напиток, повышающий качество сна пожилых.

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