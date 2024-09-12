Ученые-генетики предложили изучить геномы 1% человечества, чтобы разобраться в них

Международная группа ученых предложила проанализировать геномы 1% мировой популяции для того, чтобы понять, как работает человеческий геном и развить персонализированную медицину. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из авторов инициативы, генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Манифест, призывающий к международному сотрудничеству в сфере общественного здравоохранения, опубликован в журнале Nature. Ученые-генетики из 14 стран выдвинули проект, в рамках которого предполагается провести геномное секвенирование примерно восьми миллионов человек (около 1% от всех населяющих планету людей), выступающих представителями разных народностей.

По словам генетика Волчкова, сравнивать геномы разных популяций необходимо для того, чтобы выявлять уникальные для каждой народности генетические мутации и выстраивать на основе этого прогностические и терапевтические подходы. Обнаружение одинаковых фрагментов геномов у представителей одной популяции не позволит исследователям до конца разобраться в геноме.

«В идеале секвенировать нужно не 1% геномов населяющих землю людей, а аналогичный процент геномов всех приматов», — добавил ученый.

Волчков рассказал «Газете.Ru», что идея глобального секвенирования геномов на самом деле принадлежит не только авторам манифеста, но и большинству генетиков по всему миру. Для реализации этого проекта необходимо сотрудничество инициативных групп ученых из разных стран, которые будут проводить отдельные исследования и делиться результатами вне государственного или надгосударственного руководства.

«Каждая инициативная группа ученых может получать гранты для секвенирования в своей стране. Однако без возможности сравнения такие данные будут «ущербными». Поэтому для эффективного сотрудничества между учеными нужно выстроить консорциум», — объяснил Волчков. Также, по словам ученого, необходимо создать юридическую форму, позволяющую исследователям «открыть» геномы своих соотечественников для изучения зарубежными коллегами.

Эксперт также уточнил, что в разных странах по отношению к генетическим данным применяются разные правила.

«Важно не «бороться» против государственной политики, а приложить усилия, чтобы показать, насколько значим этот проект для человечества в глобальном масштабе», — заключил ученый.

Ранее ученые объявили о прорыве в способах изучения ДНК и генной инженерии.