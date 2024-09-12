Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдено новое заболевание, которое эффективно лечит смех

BMJ: терапия смехом помогает при синдроме сухого глаза не хуже глазных капель

close
Shutterstock

При лечении синдрома сухого глаза смех может быть не менее эффективным, чем капли для увлажнения глаз. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Ранее было показано, что терапия смехом смягчает симптомы депрессии, тревоги, стресса и хронической боли. В новом исследовании ученые из Китая и Великобритании решили оценить эффективность и безопасность терапии смехом у пациентов с синдромом сухого глаза — хроническим заболеванием, которым страдают около 360 миллионов человек по всему миру. Симптомы включают дискомфорт, покраснение, сухость и раздражение глаз.

В испытании приняли участие 283 пациента в возрасте от 18 до 45 лет (74% составили женщины). Их случайным образом распределили для терапии смехом или использования глазных капель на основе гиалуроновой кислоты. В первой группе участников просили произносить фразы, которые вызывали их смех.

Спустя восемь недель средний балл сухости глаз снизился на 10,5 баллов в группе терапии смеха и на 8,83 в группе капель. Результаты позволяют предположить, что упражнения на смех были не менее эффективными, чем глазные капли. Кроме того, терапия смехом улучшила свойства слезы пациентов: она стала выделяться быстрее и дольше не испарялась. Ни в одной из групп не были зарегистрированы побочные эффекты, что доказывает безопасность терапии.

Ранее ученые выяснили, что ухудшение зрения — фактор риска деменции, от которого можно избавиться в 90% случаев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами