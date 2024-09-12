Пациенту без руки вживили магниты в мышцы для управления уникальным протезом

Ученые из Италии создали первый в мире протез руки, управляемый магнитными имплантами в мышцах. Его успешно испытали на первом пациенте, 34-летнем итальянце по имени Даниэль, который использовал протез в течение шести недель. Результаты испытания представлены в научном журнале Science Robotics.

«В предплечье 20 мышц, и большинство из них контролируют движения руки. Многие люди, потерявшие руку, продолжают чувствовать ее так, как будто она все еще на месте, а остаточные мышцы двигаются в ответ на команды мозга», — объяснили ученые.

Система протеза включает магниты размером в несколько миллиметров, которые имплантировали в мышцы ампутированной руки. Когда мышца сокращается, магнит движется, и специальный алгоритм преобразует это движение в определенную команду для роботизированной руки.

В апреле 2023 года первому пациенту имплантировали шесть магнитов в мышцы предплечья. Перед этим выполнили определение остаточных мышц с помощью МРТ и электромиографии — метода для регистрации электрической активности мышц и нервов.

Результаты эксперимента превзошли самые оптимистичные ожидания. Пациент смог контролировать движения своих пальцев, поднимать и перемещать предметы разной формы, открывать банки, использовать отвертки, резать ножом, застегивать молнию одежды и контролировать силу при захвате хрупких предметов.

«Эта система позволила мне восстановить утраченные ощущения и эмоции: такое ощущение, что я двигаю собственной рукой», — отметил пациент.

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