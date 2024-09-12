Ген ранней менопаузы оказался связан с высоким риском рака

Ученые нашли пять генов, которые играют ключевую роль во времени наступления менопаузы. Мутации в одном из них оказались связаны с повышенным риском нескольких видов рака. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Авторы работы проанализировали данные 107 тысяч женщин в постменопаузе. Они выяснили, что у пациенток с одной (вместо двух, от матери и отца) копией генов ETAA1, ZNF518A, PNPLA8, PALB2 менопауза наступала на 2,5 года раньше среднего. Также на возраст менопаузы влиял ген SAMHD1, который оказался связан с повышенным риском нескольких видов рака.

Дальнейшее изучение показало, что у женщин с мутациями ранней менопаузы также было больше мутаций, которые они передавали своим детям. Это может означать, что выявленные учеными гены отвечают за восстановление мутаций, то есть повреждений ДНК. Исследование согласуется с другими данными, которые показали связь мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 и с ранней менопаузой, и с риском развития рака.

Изучение старения яичников не только приведет к лучшему пониманию биологии бесплодия и других репродуктивных расстройств, но и улучшит понимание процессов, связанных с восстановлением ДНК и раком, подчеркнули авторы.

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