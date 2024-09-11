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У занимающихся спортом людей более здоровый жир на животе, выяснили ученые

Nature: занятия спортом оздоравливают подкожную жировую ткань

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Depositphotos

Ученые из Мичиганского университета, люди с ожирением, которые длительное время занимаются спортом, имеют более здоровую жировую ткань на животе. Кроме того, у таких людей снижен риск отложения лишнего жира вокруг внутренних органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследовательская группа в лабораторных условиях вырастила жировую ткань из клеток, взятых у занимающихся спортом людей и добровольцев, ведущих пассивный образ жизни. Дополнительно ученые проанализировали образцы жира у 16 человек, которые выполняли упражнения не реже четырех раз в неделю в течение как минимум двух лет и 16 участников, не отличающихся регулярностью в занятиях.

Анализ показал, что жировая ткань занимающихся спортом людей обладала уникальными структурными и биологическими характеристиками. В частности, она была пронизана большим количеством кровеносных сосудов, содержала больше митохондрий и полезных белков. Также в такой жировой ткани было меньше коллагена, способного в некоторых случаях негативно влиять на обмен веществ, и меньше клеток, вызывающих воспаление.

Кроме того, подкожная жировая ткань физически активных людей также обладала лучшими накопительными свойствами. Это важно для защиты от висцерального ожирения — скопления жировой ткани вокруг органов.

Ранее ученые выяснили, почему жир на животе опасен для женщин.

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