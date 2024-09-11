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Ученые обнаружили в Европе неизвестную общину неандертальцев-затворников

CellGenom: во Франции нашли группу неандертальцев, живших в изоляции 50 тыс. лет

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Международная группа ученых из Франции, Дании и других стран обнаружила во французской долине Роны ранее неизвестную общину неандертальцев, которые оказались одним из последних представителей своего вида. Они провели в генетической изоляции более 50 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Genomics (CellGenom).

«До сих пор считалось, что во время вымирания существовала только одна популяция неандертальцев, которая была генетически однородной, но теперь мы знаем, что в то время существовало по крайней мере две популяции», — отметил ведущий автор статьи, популяционный генетик Тарсика Вимала из Копенгагенского университета.

По словам ученых, изолированная популяция неандертальцев десятки тысяч лет находилась рядом с сородичами, жившими примерно в десяти днях ходьбы. Тем не менее обе группы полностью игнорировали друг друга, что было бы практически немыслимо для людей.

Генетический анализ останков показал, что линия неандертальцев-затворников отделилась от основной около 105 тыс. лет назад. Причина, по которой они решили через 50 тыс. лет оборвать близкие контакты с другими неандертальцами, пока неизвестна.

Ранее ученые узнали, где именно неандертальцы начали впервые скрещиваться с предками современных людей.

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