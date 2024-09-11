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Поедаемые гориллами растения могут лечь в основу настоящих лекарств

PLoS ONE: четыре поедаемых гориллами растения уничтожают устойчивых бактерий

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Четыре растения, которые едят гориллы, обладают антибактериальными свойствами. Также они используются в традиционной медицине Габона, показало исследование в журнале PLoS ONE.

Ученые наблюдали за поведением западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla) в национальном парке Мукалаба-Дуду в Габоне и записывали растения, которые они ели. Затем они опросили 27 человек, живущих в соседней деревне Дуссала, включая народных целителей и травников, о растениях, которые использовались в местной традиционной медицине.

Четыре вида растений употреблялись в пищу гориллами и использовались в традиционной медицине местных жителе: хлопковое дерево (Ceiba pentandra), гигантская желтая шелковица (Myrianthus arboreus), африканский тик (Milicia excelsa) и фиговые деревья (Ficus).

Кора всех четырех видов уничтожала хотя бы один штамм устойчивой к антибиотикам кишечной палочки. Хлопковое дерево оказалось эффективно против всех протестированных штаммов бактерии. Все четыре растения содержали соединения, которые обладают лечебным эффектом, включая фенолы, алкалоиды, флавоноиды и проантоцианидины. Однако неясно, потребляют ли гориллы эти растения в медицинских или других целях.

Вещества из изученных растений могут лечь в основу новых лекарств против бактериальных инфекций, учитывая распространение микробов со множественной лекарственной устойчивостью.

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