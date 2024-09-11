Ученые выяснили причину частых повреждений мозга при COVID-19

Американские ученые из Университета штата Иллинойс и Северо-Западного Университета в Чикаго выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, очень быстро развивается в мозге, что может объяснить различные неврологические симптомы заболевания. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobiol).

COVID-19 в первую очередь известен тем, что поражает дыхательную систему, но его также связывают с широким спектром неврологических эффектов, таких как потеря обоняния, проблемы с памятью и тем, что стало известно как «туман в голове».

Эти симптомы являются частью более широкого набора долгосрочных эффектов, которые испытывают некоторые пациенты, в совокупности называемых долгим или затяжным ковидом. Несмотря на широко распространенное неврологическое воздействие, механизмы, лежащие в основе воздействия вируса на мозг, остаются неясными.

В новом исследовании ученые использовали мышей, инфицированных SARS-CoV-2. Часть животных привили различными видами вакцин, другим не делали прививок.

Через пять дней после заражения специалисты собрали образцы из легких и мозга грызунов. Образцы изучили с помощью полногеномного секвенирования, что позволило отследить, как вирус развивался в разных частях тела.

Исследователи обнаружили, что SARS-CoV-2 развивался в мозге иначе по сравнению с легкими. В легких вирус выглядел похожим на исходный штамм, использованный для заражения мышей. Однако в мозге вирус накопил больше мутаций, особенно в шиповидном белке, с помощью которого патоген проникает в клетки.

Когда ученые использовали адаптированные к мозгу вирусы для непосредственного заражения мозга других мышей, мутации сохранялись.

Команда также выяснила, что вакцинация почти не влияла на способность коронавируса активно мутировать в мозге по сравнению с легкими. Независимо от того, были ли мыши привиты или нет, вирус демонстрировал большее генетическое разнообразие в мозговых тканях.

Мутации, которые накапливались в мозге, также сделали вирус менее вирулентным, то есть он вызывал менее тяжелое заболевание.

Несмотря на это, исследователи обеспокоены тем, что эти мутации могут в конечном итоге распространиться обратно на дыхательную систему, где вирус может восстановить свою способность вызывать тяжелое заболевание и потенциально заражать другие организмы.

Ранее ученые нашли способ вылечить «туман в голове» после перенесенного COVID-19.