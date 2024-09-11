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Стало известно, почему люди с дальтонизмом менее разборчивы в еде

TheConversation: у людей с дальтонизмом снижена способность к распознаванию пищи

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Сниженная способность к распознаванию цветов позволяет людям с дальтонизмом считать безопасными большое количество видов пищи. Об этом изданию The Conversation рассказала Изабель Готье, профессор психологии Университета Вандербильта (США).

Психолог объяснила, что люди различаются в способности распознавать и оценивать привлекательность готовой пищи. Значимую роль в пищевом поведении играет умение определять цвета.

Коллеги из университета предположили, что люди с дальтонизмом, которые воспринимают еду в ограниченном цветовом диапазоне, могут упускать из виду некоторые внешние признаки, указывающие на несвежесть и опасность употребления продуктов в пищу. Чтобы выяснить, так ли это, ученые провели исследование с участием мужчин.

Результаты показали, что мужчины-дальтоники набрали меньшее количество баллов по шкале пищевой неофобии по сравнению с участниками с нормальным зрением. Пищевая неофобия характеризуется страхом перед переменами в рационе и новыми видами продуктов.

Ученые объяснили, что дальтонизм смягчает эмоциональное сопротивление новым продуктам и позволяет человеку реже испытывать отвращение к пище.

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