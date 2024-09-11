Ученые впервые нашли признаки самосознания у неродственных человеку животных

Рыбы губанчики (Labroides dimidiatus) могут оценить свой размер, посмотрев в зеркало. Это помогает им избегать неподходящих по размеру противников для атаки. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, впервые обнаружило признаки самосознания у животных, которые не являются близкими родственниками человека.

Авторы работы, ученые из Университета Осаки, в прошлом году показали, что губаны-чистильщики узнают себя на фотографиях. В новом исследовании они установили зеркала в аквариумах с губанчиками. Ученые обнаружили признаки того, что рыбы смотрят на свое отражение, чтобы выбрать подходящую особь для атаки. Знание размера своего тела, возможно, помогало им предсказать результат боя.

«Результаты, которые показали, что рыба может использовать зеркало в качестве инструмента, полезны для понимания сходства между самосознанием человека и других животных. Также это дает важную информацию о появлении самосознания», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что обезьяны дают сородичам имена.