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Создана таблетка для потери до 13% веса за три месяца

EASD: аналог Оземпика в форме таблетки помогает сбросить до 13% веса за три месяца

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Прием таблетки Амикретина раз в день помогает сбросить до 13% веса за три месяца. Это показало исследование, представленное на встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD). Препарат может стать альтернативой инъекциям Оземпика и его аналогов.

Участников клинического испытания разделили на две группы случайным образом: одни принимали Амикретин, вторые — таблетку без активных компонентов, то есть плацебо. Пациенты не знали, в какой группе они находятся. Это позволило исключить, что их похудение связано с самовнушением (плацебо). Все пациенты были взрослыми без диабета, их вес варьировался от небольшого избытка до тяжелого ожирения.

Через три месяца участники, которые принимали Амикретин, в среднем сбросили 13% своего веса. В группе плацебо потеря веса составила 1,1%. Побочные эффекты в основном были от легкой до умеренной степени тяжести и затрагивали ЖКТ.

Амикретин имитирует действие гормонов амилина и ГПП-1 (подобно Оземпику). Оба гормона играют ключевую роль в регуляции аппетита и ощущении голода. Сейчас все агонисты ГПП-1 вводятся инъекционно. Амикретин может стать первым аналогом Оземпик в форме таблетки после дополнительных испытаний.

Ранее ученые выяснили, что резистентность к инсулину повышает риск 26 заболеваний.

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