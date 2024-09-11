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Названы часто встречающиеся травмы тюленей, живущих в черте города

В КамГУ назвали четыре вида травм тюленей, живущих в черте города

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Boris Mashkov/Russian Look/Global Look Press

Ученые КамГУ им. Витуса Беринга установили, что живущие в черте города тюлени получают повреждения кожи и жировой ткани от обматывания пластикового мусора вокруг шеи, колотые и рваные раны от торчащей арматуры в местах разрушения волнолома, а также огнестрельные ранения и порезы от лодочных винтов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Ученые сосредоточились на изучении сивучей (Eumetopias jubatus) — крупнейших представителей семейства ушастых тюленей, которые также известны как северные морские львы Стеллера. Это единственный современный вид рода сивучей, занесенный в Красную книгу.

Исследования проводились с 2020 по 2023 год в Петропавловске-Камчатском и в апреле 2024 года в Невельске, на Сахалине, где сивучи регулярно используют портовые сооружения в качестве лежбищ в зимний период. В Петропавловске-Камчатском выявлено три основных места залегания тюленей, общая численность которых составила 100-150 особей, преимущественно взрослых самцов. На южном волноломе торгового порта Невельска ученые зафиксировали рекордную концентрацию тюленей — 2700 особей на суше. В отличие от Петропавловска-Камчатского, в Невельске были представлены все половозрастные группы.

Для наблюдения за жизнью тюленей Камчатки ученые использовали бинокли и фотоаппараты.

«В Невельске такой метод мало подходит по причине большого числа особей и плотного залегания. Поэтому мы применяли его в комплексе с аэрофотосъемкой и дистанционной веб-камерой, что позволило осматривать все лежбище» — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник молодежной лаборатории антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Егор Васюков.

Было обнаружено, что сивучи в портовых зонах страдают от антропогенного воздействия. Особую тревогу у ученых вызвало большое число травмированных животных в Невельске. Анализ показал, что тюлени подвергаются четырем видам повреждений.

Большинство травм (213 случаев) связано с тем, что сивучи запутываются в пластиковых лентах и веревках. Обматывание пластикового мусора вокруг шеи в половине случаев приводит к сильным повреждениям кожной и жировой ткани.

Второй по частоте вариант травмирования — колотые и рваные раны брюшной области. Сивучи получают их в результате столкновения с кусками торчащей арматуры в местах разрушения волноломов. Учеными было обнаружено 36 животных с такими ранами, среди них — двое с сильнейшим кровотечением и один погибший сивуч.

Исследователями также были зафиксированы случаи огнестрельных ранений и порезов от лодочных винтов. Это позволяет предположить, что городская черта экологически неблагоприятна для сивучей.

Ранее российские ученые создали приложение, отслеживающее здоровье коров.

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