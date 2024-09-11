Ученые рассказали, какой досуг защищает от болезни Альцгеймера

Ученые из Техасского университета A & M установили, что пожилые люди, которые регулярно занимаются любимым делом, читают и играют в словесные игры, реже испытывают значительное снижение когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cognitive Enhancement (JСЕ).

В исследовании приняли участие 5932 человека старше 50 лет с легкими когнитивными нарушениями. Ученые выяснили, как часто участники занимались когнитивно стимулирующими видами деятельности, такими как чтение, игры и хобби. На основе полученной информации добровольцев разделили на людей с высокой, умеренной и низкой умственной активностью. После этого исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось с 2012 по 2020 год.

Ученые обнаружили, что у лиц, уделяющих много времени хобби, чтению и словесным играм-головоломкам, были лучше развиты рабочая память и внимание. Кроме того, когнитивно активные люди продемонстрировали повышенную скорость обработки информации по сравнению с участниками второй и третьей группы.

По словам исследователей, забота об умственном благополучии может защитить от болезни Альцгеймера. Для сохранения здоровья мозга ученые порекомендовали пожилым людям заниматься стимулирующими видами мыслительной деятельности по крайней мере три-четыре раза в неделю.

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