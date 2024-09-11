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Названы опасные для зубов осложнения диабета

JDR: осложнения диабета повышают риск развития пародонтита

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Ученые из Орхусского университета в Дании установили, что у людей с микрососудистыми осложнениями диабета, такими как ретинопатия (повреждение кровеносных сосудов сетчатки), повышен риск развития пародонтита. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dental Research (JDR).

В исследовании приняли участие 15 922 человека (средний возраст составил 63,7 года) с сахарным диабетом второго типа. Испытуемые прошли комплексное лабораторное обследование, рассказали о своем образе жизни и вредных привычках. Дополнительно ученые оценили состояние полости рта каждого добровольца.

Оказалось, что у лиц с диабетической ретинопатией риск развития пародонтита был на 21% выше, чем у участников с диабетом без каких-либо осложнений. Ученые также установили, что повреждение нервов, обусловленное диабетом (диабетическая нейропатия) коррелировала с повышением риска тяжелых заболеваний десен на 36%. При одновременном наличии ретинопатии и невропатии, вероятность развития тяжелого пародонтита повышалась еще сильнее — на 51%.

По словам ученых, повышенный уровень сахара в крови может привести к воспалению в организме. Воспалительный процесс способен оказывать разрушительное воздействие на разные органы и системы — почки, глаза или нервы. Иногда ущерб наносится тканям, удерживающим зубы на месте. Постепенное ослабление связочного аппарата зуба может привести к его потере.

Ранее ученые выявили новые биомаркеры крови, указывающие на пародонтит.

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