Китай раскрыл план по созданию лунных баз до 2050 года

Власти Китая раскрыли подробности проекта по созданию баз на Луне в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНР «Синьхуа».

Информацию о развитии инфраструктуры Международной лунной исследовательской станции (ILRS) представили на второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса, которая прошла в китайской провинции Аньхой.

Как рассказал «Синьхуа» главный конструктор проекта У Яньхуа, первый этап строительства станции планируют завершить к 2035 году. Комплекс разместят на южном полюсе Луны. Затем до 2050 года будет построена комплексная сеть лунных станций, включая пункты на экваторе и обратной стороне спутника.

Ожидается, что ILRS будет получать энергию от солнечных, радиоизотопных и ядерных генераторов.

Дальнейшая инфраструктура будет включать в себя сети связи Луна-Земля и высокоскоростные сети связи на поверхности Луны, лунные транспортные средства, включая герметичные и негерметичные пилотируемые вездеходы.

У Яньхуа добавил, что расширенная модель IRLS поможет заложить основу для будущих высадок человека на Марс.

Ранее китайские ученые разработали метод добычи воды на Луне в промышленном объеме.