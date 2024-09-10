Микроводоросли научили очищать воду от тяжелых металлов

Ученые Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина научили микроводоросли очищать воду от токсичных солей тяжелых металлов с помощью наночастиц оксида меди (CuO). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

По словам ученых, удаление загрязняющих веществ из водной среды является актуальной проблемой во всем мире. Распространенными загрязнителями выступают соли тяжелых металлов — кадмия и свинца. При этом микроскопические водоросли активно используются в качестве биологического сорбента подобных загрязнений, поскольку их клетки способны накапливать различные токсины.

Чтобы усилить «впитывающую» способность микроводорослей рода Десмодесмус (Desmodesmus), исследователи в течение 14 суток культивировали их клетки в присутствии соединений токсичных металлов, а также наночастиц оксида меди (CuO). При этом оценивали количество выживших клеток и их состояние, а также содержание в них кадмия и свинца.

Наночастицы CuO оказались практически безвредными для водорослей. Кроме того, при совместном использовании с токсичными соединениями смягчали их негативное воздействие.

«Защитное действие наночастиц наблюдалось на уровне выживаемости клеток, состояния антиоксидантной и фотосинтетической систем. Но самое интересное, что при этом накопление кадмия в клетках микроводорослей в присутствии наночастиц возрастало в четыре раза, а свинца – в шесть раз» — рассказала Газете.Ru один из авторов работы, член коллектива молодых ученых, младший научный сотрудник Светлана Чеботарева.

Исследователи заключили, что метод высокоэффективной биоочистки вод водорослями рода Десмодесмус обладает значительным потенциалом.

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