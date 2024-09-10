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Врач рассказал, почему мед не полезнее обычного сахара

Daily Mail: замена сахара медом не помогает избежать скачков глюкозы в крови

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Freepik

Замена обычного сахара медом не помогает сохранить здоровье зубов и нормализовать уровень глюкозы в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский эпидемиолог и исследователь в области питания Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона.

По словам врача, значительная разница между белым и коричневым видами сахара, кленовым сиропом и медом заключается только в цене. При этом так называемые безвредные альтернативы белому сахару не обладают какими-либо полезными свойствами, помогающими защитить зубы от разрушения и предотвратить сахарный диабет.

Спектор объяснил, что химическая структура молекулы сахара идентична как в составе меда, так и в составе сахарного песка. Это означает, что злоупотребление любым из этих продуктов может привести к резким скачкам и падениям уровня глюкозы в крови. Врач уточнил, что повышение концентрации глюкозы в организме — нормальная реакция на поступление сладкой и углеводистой пищи. Однако резкие изменения этого показателя повышают риск развития сердечных заболеваний и диабета второго типа.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует взрослым людям ограничить потребление свободных сахаров до 30 граммов в день. Спектор отметил, что такое количество содержится примерно в семи чайных ложках сахара, меда или сиропа.

Врач заключил, что дорогой мед действительно обладает выдающимися вкусовыми качествами и помогает облегчить кашель при простуде. Однако традиционное умеренное использование белого сахара для подслащивания блюд и напитков не считается более «вредным».

Ранее ученые рассказали, как чай, фрукты и овощи снижают уровень сахара в крови.

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