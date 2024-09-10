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Ученые рассказали, как защитить женские сосуды в пожилом возрасте

ЕJРС: ВИИТ-тренировки повышают эластичность артерий пожилых женщин

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Depositphotos

Ученые из Государственного университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки) эффективнее всего снижают риск атеросклероза у пожилых женщин. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

В исследовании приняли участие 92 пожилые женщины. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья, весе, уровне физической подвижности и окружности талии добровольцев, после чего разделили их на три группы. Первая группа на протяжении девяти месяцев занимались ВИИТ-тренировками. Они предполагают чередование коротких периодов интенсивных или взрывных анаэробных упражнений с такими же короткими периодами отдыха. Участницы из второй группы выполняли силовые упражнения, а испытуемые из третьей — чередовали силовые тренировки с аэробными средней интенсивности.

Объемы тела, вес и конкретные параметры здоровья (состоянии сердечно-сосудистой система, функциональность, подвижность) оценивались в конце девятимесячного тренировочного периода и через три месяца после него.

Результаты показали, что все виды упражнений были одинаково эффективны для уменьшения окружности талии (в среднем на 3,3 см). Это преимущество сохранялось и после окончания эксперимента. Однако только у женщин, практикующих ВИИТ, значительно снизилось систолическое (верхнее) кровяное давление и жесткость артерий.

Ученые объяснили, что во время высокоинтенсивных интервальных тренировок увеличиваются частота сердечных сокращений и ударный объем (объем крови, откачиваемый из сердца во время каждого сокращения). Кроме того, такие тренировки способствуют улучшению кровотока в мелких сосудах. Такие преимущества обеспечивают эффективную защиту от атеросклероза — заболевания, при котором на стенках сосудов образуются так называемые холестериновые бляшки.

Исследователи добавили, что сохранение эластичности артерий снижает риск и других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония.

Ранее ученые создали «армию» нанороботов для лечения аневризмы сосудов мозга.

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