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Ученые нашли способ распознать диабет за 25 секунд

EASD: анализ голосовых записей помогает выявить сахарный диабет

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Ученые из Люксембургского института здравоохранения разработали новый метод обнаружения сахарного диабета на основе анализа 25-секундных голосовых записей пациентов. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), которое проходит в настоящий момент в Мадриде.

В исследовании приняли участие 607 взрослых человек с сахарным диабетом второго типа и без него. Их попросили прочитать несколько предложений из предложенного материала и сделать 25-секундные голосовые записи. Также ученые собрали информацию о состоянии здоровья, возрасте, поле, индексе массы тела (ИМТ) и кровяном давлении добровольцев. Это требовалось для разработки и тестирования модели ИИ, способной выявлять сахарный диабет.

Алгоритм ИИ проанализировал различные вокальные характеристики, такие как высота, интенсивность и тон голоса, чтобы выявить различия между людьми с диабетом и без него. Исследователи отметили, что при разработке использовались два передовых метода: один позволял учитывать до шести тысяч подробных вокальных характеристик, а другой, более сложный подход глубокого обучения, был сосредоточен на 1024 основных.

Голосовые алгоритмы продемонстрировали хорошую общую прогностическую способность, правильно определив наличие диабета у мужчин в 71% случаев, а у женщин — в 66% случаев. Отмечается, что лучше всего модель справлялась с задачей, анализируя голосовые записи женщин в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с артериальной гипертензией.

Ученые отметили, что, несмотря на многообещающие результаты, разработка требует усовершенствования. Они надеются, что в будущем созданный ими алгоритм ИИ можно будет применять для ранней диагностики сахарного диабета.

Ранее ученые назвали режим дня, повышающий риск сахарного диабета.

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