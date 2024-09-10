Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена связь между сахарным диабетом и астмой

ЕАSD: у людей с диабетом второго типа повышен риск развития астмы

close
Freepik.com

Ученые из медицинского колледжа Тайбэйского медицинского университета (Тайвань) установили, что люди с сахарным диабетом второго типа подвержены более высокому риску развития астмы, и наоборот. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes, ЕАSD).

В исследовании использовались данные о 17 миллионах человек. Чтобы исследовать взаимосвязь астмы и сахарного диабета, а также возможные факторы, обусловливающие ее, ученые провели систематический обзор и мета-анализ уже существующих исследований по этой теме. Для этого ученые воспользовались четырьмя крупными базами данных медицинских публикаций и выделили 14 подходящих работ.

Анализ показал, что астма и диабет тесно связаны между собой. У людей, страдающих астмой, вероятность развития сахарного диабета второго типа на 28% выше, чем у тех, кто не имеет этого заболевания. Одновременно с этим сахарный диабет коррелировал с повышением риска развития диабета почти в два раза.

Ученые объяснили, что у этих двух состояний могут быть общие причины или факторы. К ним относятся гипертония (повышенное кровяное давление) и дислипидемия (нарушение уровня жиров в крови, например, холестерина).

Ранее было названо неожиданное блюдо, провоцирующее диабет у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами